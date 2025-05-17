17.05.2025
Смотреть онлайн Ян Поненски - Павел Спрынарь 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Ян Поненски — Павел Спрынарь . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
3 : 1
17 мая 2025
Превью матча Ян Поненски — Павел Спрынарь
История последних встреч
Ян Поненски
Павел Спрынарь
1 победа
0 побед
100%
0%
03.06.2025
Павел Спрынарь
0:3
Ян Поненски
Комментарии к матчу