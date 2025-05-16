Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Bartlomiej Wisniewski — Алеш Руснак . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Алеш Руснак

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Алеш Руснак, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали гостьи.