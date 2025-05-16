Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
16.05.2025

Смотреть онлайн Krzysztof Pawlowski - Кристоф Котил 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Krzysztof PawlowskiКристоф Котил . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Krzysztof Pawlowski
Завершен
3 : 1
16 мая 2025
Кристоф Котил
Превью матча Krzysztof Pawlowski — Кристоф Котил

Команда Krzysztof Pawlowski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Кристоф Котил, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Krzysztof Pawlowski
Krzysztof Pawlowski
Кристоф Котил
Krzysztof Pawlowski
3 побед
4 побед
43%
57%
03.06.2025
Кристоф Котил
Кристоф Котил
1:3
Krzysztof Pawlowski
Krzysztof Pawlowski
Обзор
02.06.2025
Krzysztof Pawlowski
Krzysztof Pawlowski
3:0
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
01.06.2025
Krzysztof Pawlowski
Krzysztof Pawlowski
1:3
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
26.05.2025
Krzysztof Pawlowski
Krzysztof Pawlowski
1:3
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
25.05.2025
Кристоф Котил
Кристоф Котил
3:1
Krzysztof Pawlowski
Krzysztof Pawlowski
Обзор
01.06.2025
Krzysztof Pawlowski
Krzysztof Pawlowski
1:3
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
26.05.2025
Krzysztof Pawlowski
Krzysztof Pawlowski
1:3
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
25.05.2025
Кристоф Котил
Кристоф Котил
3:1
Krzysztof Pawlowski
Krzysztof Pawlowski
Обзор
19.05.2025
Krzysztof Pawlowski
Krzysztof Pawlowski
1:3
Кристоф Котил
Кристоф Котил
Обзор
18.05.2025
Кристоф Котил
Кристоф Котил
2:3
Krzysztof Pawlowski
Krzysztof Pawlowski
Обзор
Комментарии к матчу
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA