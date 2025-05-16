Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Pawlowski — Кристоф Котил . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Pawlowski — Кристоф Котил

Команда Krzysztof Pawlowski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Кристоф Котил, в том матче победу одержали гостьи.