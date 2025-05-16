Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Jaroslaw Rolak — Кристоф Котил . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Jaroslaw Rolak — Кристоф Котил

Команда Jaroslaw Rolak в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Кристоф Котил, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 мая 2025 на поле команды Jaroslaw Rolak, в том матче победу одержали гостьи.