Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Pawlowski — Алеш Руснак . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Pawlowski — Алеш Руснак

Команда Krzysztof Pawlowski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Алеш Руснак, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 мая 2025 на поле команды Krzysztof Pawlowski, в том матче победу одержали гостьи.