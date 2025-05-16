16.05.2025
Смотреть онлайн Bartlomiej Wisniewski - Jaroslaw Rolak 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Bartlomiej Wisniewski — Jaroslaw Rolak . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
3 : 2
16 мая 2025
Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Jaroslaw Rolak
История последних встреч
Bartlomiej Wisniewski
Jaroslaw Rolak
4 побед
3 побед
57%
43%
03.06.2025
Bartlomiej Wisniewski
1:3
Jaroslaw Rolak
01.06.2025
Bartlomiej Wisniewski
3:2
Jaroslaw Rolak
31.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
1:3
Jaroslaw Rolak
25.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
3:1
Jaroslaw Rolak
24.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
3:1
Jaroslaw Rolak
31.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
1:3
Jaroslaw Rolak
25.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
3:1
Jaroslaw Rolak
24.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
3:1
Jaroslaw Rolak
18.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
3:1
Jaroslaw Rolak
17.05.2025
Bartlomiej Wisniewski
2:3
Jaroslaw Rolak
Комментарии к матчу