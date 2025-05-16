Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Pawlowski — Jaroslaw Rolak . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Pawlowski — Jaroslaw Rolak

Команда Krzysztof Pawlowski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Jaroslaw Rolak, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Jaroslaw Rolak, в том матче победу одержали гостьи.