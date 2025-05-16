Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Петр Силхан — Филип Чернота . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча Петр Силхан — Филип Чернота

Команда Петр Силхан в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Филип Чернота, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Филип Чернота, в том матче победу одержали хозяева.