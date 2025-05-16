Смотреть онлайн ЕК Пинеирос - Женщины - Sedalo 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат клубов Центральной и Южной Америки - Женщины: ЕК Пинеирос - Женщины — Sedalo . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .