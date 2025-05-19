19.05.2025
Смотреть онлайн Miami AC Women - Fort Lauderdale Utd II Women 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Miami AC Women — Fort Lauderdale Utd II Women . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Somerset Academy.
МСК, Стадион: Somerset Academy
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
0 : 8
19 мая 2025
Превью матча Miami AC Women — Fort Lauderdale Utd II Women
Комментарии к матчу