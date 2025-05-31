31.05.2025
Смотреть онлайн Lexington SC II Women - Dayton Dutch Lions 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Lexington SC II Women — Dayton Dutch Lions . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
3 : 0
31 мая 2025
Превью матча Lexington SC II Women — Dayton Dutch Lions
История последних встреч
Lexington SC II Women
Dayton Dutch Lions
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.06.2025
Dayton Dutch Lions
1:7
Lexington SC II Women
Комментарии к матчу