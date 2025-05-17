Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 1 : Adam Mould — Мервин Кинг . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча Adam Mould — Мервин Кинг

Команда Adam Mould в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Мервин Кинг, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Мервин Кинг, в том матче победу одержали гостьи.