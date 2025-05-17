Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 1 : Гари Стоун — Мервин Кинг . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Гари Стоун — Мервин Кинг

Команда Гари Стоун в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Мервин Кинг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Мервин Кинг, в том матче победу одержали гостьи.