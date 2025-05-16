16.05.2025
Смотреть онлайн Great Lakes Loons - Lake County Captains 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Great Lakes Loons — Lake County Captains . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
0 : 2
16 мая 2025
Превью матча Great Lakes Loons — Lake County Captains
История последних встреч
Great Lakes Loons
Lake County Captains
3 побед
1 победа
75%
25%
18.05.2025
Great Lakes Loons
9:1
Lake County Captains
18.05.2025
Great Lakes Loons
7:6
Lake County Captains
17.05.2025
Great Lakes Loons
11:4
Lake County Captains
16.05.2025
Great Lakes Loons
1:9
Lake County Captains
