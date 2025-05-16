Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksandr Mishchenko — Эдуард Рубцов . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Oleksandr Mishchenko — Эдуард Рубцов

Команда Oleksandr Mishchenko в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Эдуард Рубцов, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Oleksandr Mishchenko, в том матче победу одержали хозяева.