16.05.2025
Смотреть онлайн Yevhenii Kryvorotko - Павел Плакущий 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Yevhenii Kryvorotko — Павел Плакущий . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 2
16 мая 2025
Превью матча Yevhenii Kryvorotko — Павел Плакущий
История последних встреч
Yevhenii Kryvorotko
Павел Плакущий
0 побед
1 победа
0%
100%
01.11.2025
Yevhenii Kryvorotko
1:3
Павел Плакущий
Комментарии к матчу