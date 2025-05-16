16.05.2025
Смотреть онлайн Спартак Абалмаз - Oleksandr V Kovalchuk 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Спартак Абалмаз — Oleksandr V Kovalchuk . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
0 : 3
16 мая 2025
Превью матча Спартак Абалмаз — Oleksandr V Kovalchuk
История последних встреч
Спартак Абалмаз
Oleksandr V Kovalchuk
4 побед
1 победа
80%
20%
13.11.2025
Спартак Абалмаз
3:2
Oleksandr V Kovalchuk
12.11.2025
Oleksandr V Kovalchuk
0:3
Спартак Абалмаз
05.11.2025
Спартак Абалмаз
3:1
Oleksandr V Kovalchuk
23.10.2025
Спартак Абалмаз
3:1
Oleksandr V Kovalchuk
23.10.2025
Oleksandr V Kovalchuk
3:2
Спартак Абалмаз
Комментарии к матчу