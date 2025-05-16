Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Хомилко — Mykola Polysynskyi . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

Превью матча Андрей Хомилко — Mykola Polysynskyi

Команда Андрей Хомилко в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Mykola Polysynskyi, в том матче победу одержали хозяева.