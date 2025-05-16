Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksandr Mishchenko — Павел Плакущий . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Oleksandr Mishchenko — Павел Плакущий

Команда Oleksandr Mishchenko в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Павел Плакущий, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Oleksandr Mishchenko, в том матче победу одержали гостьи.