Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Эдуард Рубцов — Спартак Абалмаз . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени .

Превью матча Эдуард Рубцов — Спартак Абалмаз

Команда Эдуард Рубцов в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Эдуард Рубцов, в том матче победу одержали хозяева.