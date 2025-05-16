Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Сергей Хандетский — Mykola Polysynskyi . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Сергей Хандетский — Mykola Polysynskyi

Команда Сергей Хандетский в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Mykola Polysynskyi, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Сергей Хандетский, в том матче победу одержали хозяева.