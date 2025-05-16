16.05.2025
Смотреть онлайн Андрей Котик - Михайло Кистечко 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Андрей Котик — Михайло Кистечко . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 0
16 мая 2025
Превью матча Андрей Котик — Михайло Кистечко
История последних встреч
Андрей Котик
Михайло Кистечко
2 побед
3 побед
40%
60%
03.06.2025
Михайло Кистечко
0:3
Андрей Котик
31.05.2025
Михайло Кистечко
2:3
Андрей Котик
27.05.2025
Андрей Котик
1:3
Михайло Кистечко
26.05.2025
Андрей Котик
1:3
Михайло Кистечко
16.05.2025
Михайло Кистечко
3:0
Андрей Котик
Комментарии к матчу