Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Котик — Denys Pesternikov . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Андрей Котик — Denys Pesternikov

Команда Андрей Котик в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Denys Pesternikov, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Андрей Котик, в том матче победу одержали гостьи.