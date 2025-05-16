Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Иван Козачук — Михайло Кистечко . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Иван Козачук — Михайло Кистечко

Команда Иван Козачук в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Михайло Кистечко, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Михайло Кистечко, в том матче победу одержали хозяева.