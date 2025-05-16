Смотреть онлайн Valerii Merzlikin - Vitalii S Marushchak 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Valerii Merzlikin — Vitalii S Marushchak . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .
Превью матча Valerii Merzlikin — Vitalii S Marushchak
Команда Valerii Merzlikin в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Vitalii S Marushchak, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.