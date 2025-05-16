Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Сергей Хандетский — Dmitriy Kim . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Сергей Хандетский — Dmitriy Kim

Команда Сергей Хандетский в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Dmitriy Kim, в том матче победу одержали хозяева.