Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Егор Рядинский — Вадим Ищук . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Егор Рядинский — Вадим Ищук

Команда Егор Рядинский в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Вадим Ищук, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Егор Рядинский, в том матче победу одержали хозяева.