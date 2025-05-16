Фрибет 15000₽
16.05.2025

Смотреть онлайн Denys Pesternikov - Dmytro Zeniuk 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Denys PesternikovDmytro Zeniuk . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Сетки
Denys Pesternikov
Завершен
3 : 0
16 мая 2025
Dmytro Zeniuk
Превью матча Denys Pesternikov — Dmytro Zeniuk

Команда Denys Pesternikov в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Dmytro Zeniuk, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Dmytro Zeniuk, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Denys Pesternikov
Denys Pesternikov
Dmytro Zeniuk
Denys Pesternikov
2 побед
5 побед
29%
71%
01.11.2025
Dmytro Zeniuk
Dmytro Zeniuk
3:0
Denys Pesternikov
Denys Pesternikov
Обзор
03.06.2025
Denys Pesternikov
Denys Pesternikov
0:3
Dmytro Zeniuk
Dmytro Zeniuk
Обзор
30.05.2025
Denys Pesternikov
Denys Pesternikov
1:3
Dmytro Zeniuk
Dmytro Zeniuk
Обзор
30.05.2025
Denys Pesternikov
Denys Pesternikov
3:1
Dmytro Zeniuk
Dmytro Zeniuk
Обзор
17.05.2025
Dmytro Zeniuk
Dmytro Zeniuk
3:0
Denys Pesternikov
Denys Pesternikov
Обзор
30.05.2025
Denys Pesternikov
Denys Pesternikov
1:3
Dmytro Zeniuk
Dmytro Zeniuk
Обзор
30.05.2025
Denys Pesternikov
Denys Pesternikov
3:1
Dmytro Zeniuk
Dmytro Zeniuk
Обзор
17.05.2025
Dmytro Zeniuk
Dmytro Zeniuk
3:0
Denys Pesternikov
Denys Pesternikov
Обзор
17.05.2025
Denys Pesternikov
Denys Pesternikov
2:3
Dmytro Zeniuk
Dmytro Zeniuk
Обзор
16.05.2025
Denys Pesternikov
Denys Pesternikov
3:1
Dmytro Zeniuk
Dmytro Zeniuk
Обзор
Комментарии к матчу
