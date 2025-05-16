Смотреть онлайн Denys Pesternikov - Dmytro Zeniuk 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Denys Pesternikov — Dmytro Zeniuk . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Превью матча Denys Pesternikov — Dmytro Zeniuk
Команда Denys Pesternikov в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Dmytro Zeniuk, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Dmytro Zeniuk, в том матче победу одержали хозяева.