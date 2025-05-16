16.05.2025
Смотреть онлайн Браунхилл Долфинс - Сэнди Пойнт Снапперс 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Cool & Smooth T20: Браунхилл Долфинс — Сэнди Пойнт Снапперс . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Cool & Smooth T20
Завершен
98 : 125
16 мая 2025
Превью матча Браунхилл Долфинс — Сэнди Пойнт Снапперс
История последних встреч
Браунхилл Долфинс
Сэнди Пойнт Снапперс
1 победа
0 побед
100%
0%
25.05.2025
Браунхилл Долфинс
139:138
Сэнди Пойнт Снапперс
Комментарии к матчу