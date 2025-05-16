Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 1 : Гари Стоун — Девид Эванс . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Гари Стоун — Девид Эванс

Команда Гари Стоун в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Девид Эванс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Девид Эванс, в том матче победу одержали хозяева.