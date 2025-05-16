Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 1 : Мервин Кинг — Adam Mould . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .

Превью матча Мервин Кинг — Adam Mould

Команда Мервин Кинг в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Adam Mould, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Adam Mould, в том матче победу одержали гостьи.