Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 1 : Adam Mould — Джеймс Хаббард . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Adam Mould — Джеймс Хаббард

Команда Adam Mould в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Джеймс Хаббард, в том матче победу одержали хозяева.