Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 1 : Девид Эванс — Джеймс Хаббард . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

Превью матча Девид Эванс — Джеймс Хаббард

Команда Девид Эванс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Девид Эванс, в том матче победу одержали гостьи.