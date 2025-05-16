Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кржиштоф Капик — Михал Ольбрыхт . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Кржиштоф Капик — Михал Ольбрыхт

Команда Кржиштоф Капик в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Михал Ольбрыхт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Кржиштоф Капик, в том матче победу одержали гостьи.