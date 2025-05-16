Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Karol Wisniewski — Михал Ольбрыхт . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

Превью матча Karol Wisniewski — Михал Ольбрыхт

Команда Karol Wisniewski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Михал Ольбрыхт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Karol Wisniewski, в том матче победу одержали гостьи.