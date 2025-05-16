Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Петр Хлодницкий — Karol Wisniewski . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Петр Хлодницкий — Karol Wisniewski

Команда Петр Хлодницкий в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Karol Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Петр Хлодницкий, в том матче победу одержали гостьи.