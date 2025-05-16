Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Михал Ольбрыхт — Петр Хлодницкий . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени .

Превью матча Михал Ольбрыхт — Петр Хлодницкий

Команда Михал Ольбрыхт в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Петр Хлодницкий, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Михал Ольбрыхт, в том матче победу одержали гостьи.