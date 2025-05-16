Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кржиштоф Капик — Петр Хлодницкий . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .

Превью матча Кржиштоф Капик — Петр Хлодницкий

Команда Кржиштоф Капик в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Петр Хлодницкий, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Кржиштоф Капик, в том матче победу одержали гостьи.