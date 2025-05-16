Фрибет 15000₽
16.05.2025

Смотреть онлайн Martin Kir - Jaroslav Prokupek 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Martin KirJaroslav Prokupek . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Martin Kir
Завершен
3 : 2
16 мая 2025
Jaroslav Prokupek
Превью матча Martin Kir — Jaroslav Prokupek

Команда Martin Kir в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Jaroslav Prokupek, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды Jaroslav Prokupek, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Martin Kir
Martin Kir
Jaroslav Prokupek
Martin Kir
0 побед
1 победа
0%
100%
19.05.2025
Jaroslav Prokupek
Jaroslav Prokupek
3:1
Martin Kir
Martin Kir
