Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ян Стеффан — Станислав Олеярчик . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Ян Стеффан — Станислав Олеярчик

Команда Ян Стеффан в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Станислав Олеярчик, в том матче победу одержали хозяева.