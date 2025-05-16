Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Jaroslav Prokupek — Марек Косталь . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Jaroslav Prokupek — Марек Косталь

Команда Jaroslav Prokupek в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Jaroslav Prokupek, в том матче победу одержали гостьи.