16.05.2025
Смотреть онлайн Tomas Janata - Джири Плачи 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Tomas Janata — Джири Плачи . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
3 : 2
16 мая 2025
Превью матча Tomas Janata — Джири Плачи
История последних встреч
Tomas Janata
Джири Плачи
1 победа
0 побед
100%
0%
19.05.2025
Tomas Janata
3:1
Джири Плачи
Комментарии к матчу