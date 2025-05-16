Смотреть онлайн Иржи Зузанек - Patrik Pycha 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Иржи Зузанек — Patrik Pycha . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .