16.05.2025
Смотреть онлайн Иржи Зузанек - Patrik Pycha 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Иржи Зузанек — Patrik Pycha . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
3 : 2
16 мая 2025
Превью матча Иржи Зузанек — Patrik Pycha
История последних встреч
Иржи Зузанек
Patrik Pycha
1 победа
0 побед
100%
0%
25.05.2025
Иржи Зузанек
3:0
Patrik Pycha
Комментарии к матчу