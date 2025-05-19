Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Арнетт Гарденс - Кавальерс ФК 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯмайкаЧемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига: Арнетт ГарденсКавальерс ФК, 2 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tony Spaulding Sports Complex.

МСК, 2 тур, Стадион: Tony Spaulding Sports Complex
Чемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига
Арнетт Гарденс
Завершен
0 : 1
19 мая 2025
Кавальерс ФК
60'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Кавальерс ФК icon
60'
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Арнетт Гарденс - Угловой
5'
Угловой
Арнетт Гарденс - Угловой
14'
Угловой
Арнетт Гарденс - Угловой
22'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
27'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
29'
Угловой
Арнетт Гарденс - Угловой
31'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
39'
Угловой
Арнетт Гарденс - Угловой
41'
Угловой
Арнетт Гарденс - Угловой
45+1'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
47'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
51'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
51'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
60'
Кавальерс ФК - 1-ый Гол
70'
Угловой
Арнетт Гарденс - Угловой
75'
Угловой
Арнетт Гарденс - Угловой
86'
Угловой
Арнетт Гарденс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2

Превью матча Арнетт Гарденс — Кавальерс ФК

История последних встреч

Арнетт Гарденс
Арнетт Гарденс
Кавальерс ФК
Арнетт Гарденс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.09.2025
Арнетт Гарденс
Арнетт Гарденс
2:3
Кавальерс ФК
Кавальерс ФК
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Арнетт Гарденс Арнетт Гарденс
56%
Кавальерс ФК Кавальерс ФК
44%
Атаки
80,80,0
68,68,0
Угловые
9
7
Удары мимо ворот
2,2,0
1,1,0
Удары в створ ворот
1,1,0
1,1,0
Игры 2 тур
02.09.2025
Маунт Плезант
1:1
Молинес Юнайтед
Завершен
02.09.2025
Арнетт Гарденс
2:3
Кавальерс ФК
Завершен
01.09.2025
Портмор Юнайтед
0:0
Тиволи Гарденс
Завершен
01.09.2025
Уотерхауз
1:2
Racing United FC
Завершен
31.08.2025
Харбор Вайв
0:2
Чапелтон Марунс
Завершен
19.05.2025
Арнетт Гарденс
0:1
Кавальерс ФК
Завершен
Комментарии к матчу
