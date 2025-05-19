19.05.2025
Смотреть онлайн Арнетт Гарденс - Кавальерс ФК 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ямайка — Чемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига: Арнетт Гарденс — Кавальерс ФК, 2 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tony Spaulding Sports Complex.
МСК, 2 тур, Стадион: Tony Spaulding Sports Complex
Чемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига
Завершен
0 : 1
19 мая 2025
Кавальерс ФК
60'
Текстовая трансляция
5'
Арнетт Гарденс - Угловой
5'
Арнетт Гарденс - Угловой
14'
Арнетт Гарденс - Угловой
22'
Кавальерс ФК - Угловой
27'
Кавальерс ФК - Угловой
29'
Арнетт Гарденс - Угловой
31'
Кавальерс ФК - Угловой
39'
Арнетт Гарденс - Угловой
41'
Арнетт Гарденс - Угловой
45+1'
Кавальерс ФК - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
47'
Кавальерс ФК - Угловой
51'
Кавальерс ФК - Угловой
51'
Кавальерс ФК - Угловой
60'
Кавальерс ФК - 1-ый Гол
70'
Арнетт Гарденс - Угловой
75'
Арнетт Гарденс - Угловой
86'
Арнетт Гарденс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2
Превью матча Арнетт Гарденс — Кавальерс ФК
История последних встреч
Арнетт Гарденс
Кавальерс ФК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.09.2025
Арнетт Гарденс
2:3
Кавальерс ФК
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
80,80,0
68,68,0
Угловые
9
7
Удары мимо ворот
2,2,0
1,1,0
Удары в створ ворот
1,1,0
1,1,0
Комментарии к матчу