26.05.2025

Смотреть онлайн Реал Гарсиласо - Juan Pablo II College 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Реал ГарсиласоJuan Pablo II College . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Инца Гарсиласо де ла Вега. Судить этот матч будет Jordi Espinoza.

МСК, Стадион: Инца Гарсиласо де ла Вега
Peru Liga 1
Реал Гарсиласо
Карлос Белтран 2'
Adrian Ugarriza 54'
Pablo Erustes 60'
Pablo Erustes 71'
Завершен
4 : 0
26 мая 2025
Juan Pablo II College
Карлос Белтран icon
2'
Счет после первого тайма 1:0
Adrian Ugarriza icon
54'
Pablo Erustes icon
60'
Pablo Erustes icon
71'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Реал Гарсиласо - Угловой
2'
Карлос Белтран - 1-ый Гол
11'
Угловой
Реал Гарсиласо - Угловой
22'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
45+4'
Угловой
Реал Гарсиласо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
54'
Adrian Ugarriza - 2-ой Гол
60'
Pablo Erustes - 3-ий Гол
71'
Pablo Erustes - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Реал Гарсиласо — Juan Pablo II College

Реал Гарсиласо Реал Гарсиласо
1
Перу
Patrick Zubczuk
18
Перу
Orlando Nunez
14
I Gariglio
13
Перу
Хуан Диего Лохас
2
Перу
Aldair Salazar
25
Перу
Enmanuel Paucar
9
Перу
Adrian Ugarriza
16
Аргентина
Карлос Белтран
11
Аргентина
Pablo Erustes
55
Перу
Erick Canales
19
Аргентина
Ezequiel Naya
Тренер
Аргентина
Guillermo Duro
Juan Pablo II College Juan Pablo II College
23
Аргентина
Matias Vega
16
Перу
Josue Aaron Canova Silva
25
Аргентина
Renzo Alfani
3
Перу
Jose Sanchez
26
Перу
Fabio Eduardo Agurto Monteza
30
Jose Victor Soto
28
Перу
Jack Duran
13
Перу
Nahuel Jeremy Rodriguez Meneses
11
Перу
Густаво Альяга
10
Уругвай
Cristhian Tizon
20
Перу
Fabrizio Roca
Тренер
Перу
Santiago Acasiete

История последних встреч

Реал Гарсиласо
Реал Гарсиласо
Juan Pablo II College
Реал Гарсиласо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.10.2025
Juan Pablo II College
Juan Pablo II College
0:1
Реал Гарсиласо
Реал Гарсиласо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Реал Гарсиласо Реал Гарсиласо
29%
Juan Pablo II College Juan Pablo II College
71%
Атаки
73
86
Угловые
3
3
Фолы
20
2
Удары (всего)
14
12
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
9
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jordi Espinoza (Перу).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 44 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 9 матчей) Jordi Espinoza назначал пенальти

Комментарии к матчу
