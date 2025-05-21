Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Триниденсе - Насьональ Асунсьон 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: ТриниденсеНасьональ Асунсьон, 20 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Martin Torres. Судить этот матч будет Mario Alberto Diaz De Vivar.

МСК, 20 тур, Стадион: Estadio Martin Torres
Чемпионат Парагвая по футболу
Триниденсе
49'
86'
Завершен
2 : 0
21 мая 2025
Насьональ Асунсьон
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
Триниденсе icon
49'
Триниденсе icon
86'
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,1
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Триниденсе - Угловой
25'
Угловой
Триниденсе - Угловой
35'
Угловой
Триниденсе - Угловой
43'
Угловой
Насьональ Асунсьон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
49'
Триниденсе - 1-ый Гол
55'
Угловой
Триниденсе - Угловой
74'
Угловой
Триниденсе - Угловой
80'
Угловой
Насьональ Асунсьон - Угловой
82'
Угловой
Триниденсе - Угловой
86'
Триниденсе - 2-ой Гол
90+5'
Угловой
Насьональ Асунсьон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,1

Превью матча Триниденсе — Насьональ Асунсьон

Триниденсе Триниденсе
7
Парагвай
Нестор Камачо
5
Парагвай
Juan Vera
19
Парагвай
Alex Junior Alvarez Rojas
12
Парагвай
Victor Samudio
24
Парагвай
Juan Manuel Romero Baez
14
Парагвай
Sergio Adrian Mendoza Espinola
15
Парагвай
Axel Canete
21
Парагвай
Gustavo Vieira
8
Парагвай
Луис Де ла Круз
17
Парагвай
Joel Roman
23
Парагвай
Цесар Бенитез
Тренер
Парагвай
Jose Gabriel Arrua
Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон
4
Аргентина
Juan Luis Alfaro
40
Парагвай
Fabrizio Jesus Jara Ledesma
9
Парагвай
Кристиан Колман
30
Парагвай
Santiago Rojas
16
Парагвай
Сельсо Ортис
5
Парагвай
Gaston Benitez
14
Парагвай
Claudio Nunez
8
Парагвай
Carlos Arrua
23
Аргентина
Juan Cruz Monteagudo
27
Парагвай
Richard Prieto
33
Парагвай
Орландо Гаона Луго
Тренер
Парагвай
Pedro Sarabia

История последних встреч

Триниденсе
Триниденсе
Насьональ Асунсьон
Триниденсе
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
03.10.2025
Триниденсе
Триниденсе
0:0
Насьональ Асунсьон
Насьональ Асунсьон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Триниденсе Триниденсе
50%
Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон
50%
Атаки
87
100
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
6
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mario Alberto Diaz De Vivar (Парагвай).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 76 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 7 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 33% (5 из 15 матчей) Mario Alberto Diaz De Vivar назначал пенальти

Игры 20 тур
11.11.2025
Клуб Атлетико Тембетари
0:2
Насьональ Асунсьон
Завершен
10.11.2025
Спортиво Амельяно
2:3
2 де Майо
Завершен
10.11.2025
Триниденсе
0:0
Серро Портеньо
Завершен
10.11.2025
Гуарани
1:2
Либертад
Завершен
09.11.2025
Олимпия Асунсьон
1:1
Хенераль Кабальеро
Завершен
08.11.2025
Депортиво Реколета
2:3
Спортиво Лукеньо
Завершен
