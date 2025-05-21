Смотреть онлайн Триниденсе - Насьональ Асунсьон 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Триниденсе — Насьональ Асунсьон, 20 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Martin Torres. Судить этот матч будет Mario Alberto Diaz De Vivar.
Превью матча Триниденсе — Насьональ Асунсьон
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mario Alberto Diaz De Vivar (Парагвай).
За последние 15 матчей судья показал 76 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 7 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 33% (5 из 15 матчей) Mario Alberto Diaz De Vivar назначал пенальти