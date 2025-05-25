Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Либертад - Хенераль Кабальеро 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: ЛибертадХенераль Кабальеро . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по футболу
Либертад
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Хенераль Кабальеро
Смотреть онлайн
Превью матча Либертад — Хенераль Кабальеро

Либертад Либертад
20
Парагвай
Hugo Fernandez
5
Парагвай
Диего Виейра
15
Парагвай
Angel Cardozo Lucena
1
Уругвай
Мартин Сильва
10
Парагвай
Лоренсо Мельгарехо
26
Парагвай
Hernesto Caballero
21
Парагвай
Lucas Sanabria
3
Парагвай
Роберт Рохас
18
Парагвай
Ivan Franco
4
Парагвай
Nestor Gimenez
17
Парагвай
Matias Espinoza
Хенераль Кабальеро Хенераль Кабальеро
16
Парагвай
Jorge Gonzalez
32
Аргентина
Gaspar Vega
25
Парагвай
Angel Aguilera
35
Парагвай
Aristides Vera
14
Парагвай
Alexis Rodas
4
Gabriel Molinas
29
Парагвай
Osmar Gimenez
30
Парагвай
Estifen Diaz
10
Парагвай
Sebastian Arce
7
Парагвай
Marcelo Jose Ferreira Rodríguez
12
Бразилия
Tales Caina Wastowski

История последних встреч

Либертад
Либертад
Хенераль Кабальеро
Либертад
0 побед
0 побед
0%
0%
07.09.2025
Хенераль Кабальеро
Хенераль Кабальеро
0:0
Либертад
Либертад
Обзор
