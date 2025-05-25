25.05.2025
Смотреть онлайн Либертад - Хенераль Кабальеро 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Либертад — Хенераль Кабальеро . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по футболу
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Превью матча Либертад — Хенераль Кабальеро
Либертад
История последних встреч
Либертад
Хенераль Кабальеро
0 побед
0 побед
0%
0%
07.09.2025
Хенераль Кабальеро
0:0
Либертад
Комментарии к матчу