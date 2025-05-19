19.05.2025
Смотреть онлайн Барселона Гуаякиль (жен) - Эмелек (жен) 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Женский чемпионат Эквадора по футболу: Барселона Гуаякиль (жен) — Эмелек (жен), 13 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 13 тур
Женский чемпионат Эквадора по футболу
Барселона Гуаякиль (жен)
66'
82'
Завершен
2 : 0
19 мая 2025
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
9'
Emelec Women - Угловой
15'
Emelec Women - Угловой
18'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
30'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
33'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
36'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
43'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
45+2'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
48'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
49'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
52'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
57'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
66'
Барселона Гуаякиль (жен) - 1-ый Гол
73'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
82'
Барселона Гуаякиль (жен) - 2-ой Гол
84'
Emelec Women - Угловой
85'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
90+1'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
90+2'
Барселона Гуаякиль (жен) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,0
Статистика матча
Владение мячом
37%
Атаки
93
89
Угловые
15
3
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
10
2
Игры 13 тур
