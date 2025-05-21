Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Ривер Плейт - Платенсе 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: Ривер ПлейтПлатенсе, 3 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль). Судить этот матч будет Yael Falcon Perez.

МСК, 3 тур, Стадион: Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Ривер Плейт
Franco Mastantuono 90+12'
Завершен
3 : 5
21 мая 2025
Платенсе
Vicente Taborda 29'
Vicente Taborda icon
29'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,6
Franco Mastantuono icon
90+12'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,6
CA Платенсе icon
Пенальти
Ривер Плейт
Пенальти
Ривер Плейт
Пенальти
CA Платенсе icon
Пенальти
CA Платенсе icon
Пенальти
CA Платенсе icon
Пенальти
Текстовая трансляция
17'
Угловой
CA Платенсе - Угловой
19'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
28'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
29'
Vicente Taborda - 1-ый Гол забит с передачи Martinez Rolon
38'
Угловой
CA Платенсе - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,6
54'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
90+12'
Franco Mastantuono - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,6
1-ый
CA Платенсе - Пенальти
1-ый
Ривер Плейт - Пенальти
2-ой
Ривер Плейт - Пенальти
3-ий
CA Платенсе - Пенальти
4-ый
CA Платенсе - Пенальти
5-ый
CA Платенсе - Пенальти

Превью матча Ривер Плейт — Платенсе

Ривер Плейт Ривер Плейт
1
Аргентина
Франко Армани
16
Аргентина
Fabricio Bustos
28
Аргентина
Lucas Martinez
17
Чили
Пауло Диас
21
Аргентина
Маркос Акуна
22
Kevin Castano
24
Аргентина
Энцо Перес
26
Аргентина
Ignacio Fernandez
30
Аргентина
Franco Mastantuono
15
Аргентина
Себастьян Дриусси
11
Аргентина
Факундо Колидио
Тренер
Аргентина
Марсело Галлардо
Платенсе Платенсе
31
Аргентина
Juan Cozzani
25
Аргентина
Juan Ignacio Saborido
13
Ignacio Vazquez
6
Аргентина
Oscar Salomon
3
Tomas Silva
14
Аргентина
Leonel Picco
5
Аргентина
Rodrigo Herrera
7
Аргентина
Guido Mainero
10
Аргентина
Vicente Taborda
21
Аргентина
Augusto Lotti
77
Парагвай
Ronaldo Martinez
Тренер
Аргентина
Sergio Gomez

История последних встреч

Ривер Плейт
Ривер Плейт
Платенсе
Ривер Плейт
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
14.07.2025
Ривер Плейт
Ривер Плейт
3:1
Платенсе
Платенсе
Обзор

Статистика матча

Атаки
124
75
Угловые
3
2
Фолы
8
17
Удары (всего)
13
5
Удары мимо ворот
16,16,0
4,4,0
Удары в створ ворот
5,5,0
3,3,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Yael Falcon Perez (Аргентина).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 76 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 21% (3 из 14 матчей) Yael Falcon Perez назначал пенальти

Комментарии к матчу
