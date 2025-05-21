Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.05.2025

Смотреть онлайн Валур Виннипег - Ванкувер Уайткэпс 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаКанада. Премьер лига по футболу: Валур ВиннипегВанкувер Уайткэпс, 3 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе IG Field.

МСК, 3 тур, Стадион: IG Field
Канада. Премьер лига по футболу
Валур Виннипег
38'
51'
Завершен
2 : 2
21 мая 2025
Ванкувер Уайткэпс
6'
80'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ванкувер Уайткэпс icon
6'
Valour FC icon
38'
Счет после первого тайма 1:1
Valour FC icon
51'
Ванкувер Уайткэпс icon
80'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
6'
Ванкувер Уайткэпс - 1-ый Гол
12'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
26'
Угловой
Valour FC - Угловой
30'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
35'
Угловой
Valour FC - Угловой
38'
Угловой
Valour FC - Угловой
38'
Valour FC - 2-ой Гол
42'
Угловой
Valour FC - Угловой
44'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Valour FC - Угловой
51'
Valour FC - 3-ий Гол
56'
Угловой
Valour FC - Угловой
58'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
60'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
80'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
80'
Ванкувер Уайткэпс - 4-ый Гол
86'
Угловой
Valour FC - Угловой
90'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
90+5'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Валур Виннипег — Ванкувер Уайткэпс

История последних встреч

Валур Виннипег
Валур Виннипег
Ванкувер Уайткэпс
Валур Виннипег
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.07.2025
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Валур Виннипег
Валур Виннипег
Обзор

Статистика матча

Атаки
73
92
Угловые
7
8
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
6
3
Игры 3 тур
10.07.2025
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Валур Виннипег
Завершен
09.07.2025
Кавалри
5:6
Vancouver FC
Завершен
09.07.2025
Йорк Юнайтед
3:4
Атлетико Оттава
Завершен
12.06.2025
Атлетико Оттава
2:1
Йорк Юнайтед
Завершен
22.05.2025
Vancouver FC
1:1
Кавалри
Завершен
21.05.2025
Валур Виннипег
2:2
Ванкувер Уайткэпс
Завершен
21.05.2025
Фордж
1:0
КФ Монреаль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Бурж Бурж
19 Ноября
22:30
Милан Милан
Видекс Гроттаззолина Видекс Гроттаззолина
19 Ноября
22:30
Вальядолид Вальядолид
Эстрела Эстрела
19 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA