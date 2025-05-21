21.05.2025
Смотреть онлайн Валур Виннипег - Ванкувер Уайткэпс 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. Премьер лига по футболу: Валур Виннипег — Ванкувер Уайткэпс, 3 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе IG Field.
МСК, 3 тур, Стадион: IG Field
Канада. Премьер лига по футболу
Валур Виннипег
38'
51'
Завершен
2 : 2
21 мая 2025
Ванкувер Уайткэпс
6'
80'
Valour FC
38'
Счет после первого тайма 1:1
Valour FC
51'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
6'
Ванкувер Уайткэпс - 1-ый Гол
12'
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
26'
Valour FC - Угловой
30'
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
35'
Valour FC - Угловой
38'
Valour FC - Угловой
38'
Valour FC - 2-ой Гол
42'
Valour FC - Угловой
44'
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
50'
Valour FC - Угловой
51'
Valour FC - 3-ий Гол
56'
Valour FC - Угловой
58'
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
60'
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
80'
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
80'
Ванкувер Уайткэпс - 4-ый Гол
86'
Valour FC - Угловой
90'
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
90+5'
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Превью матча Валур Виннипег — Ванкувер Уайткэпс
История последних встреч
Валур Виннипег
Ванкувер Уайткэпс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.07.2025
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Валур Виннипег
Статистика матча
Атаки
73
92
Угловые
7
8
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу